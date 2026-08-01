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Мишина и Галлямов с большой долей вероятности вернули старые программы на сезон-2026/2027

Мишина и Галлямов с большой долей вероятности вернули старые программы на сезон-2026/2027
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Бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в парном катании российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов с большой долей вероятности вернули старые программы на международный сезон-2026/2027.

На мастер-классе клуба заслуженного тренера России Тамары Москвиной в «Игоре» Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили короткую программу «Ода радости» и произвольную «Грёзы Любви». Спортсмены выступали с этими постановками в сезоне-2023/2024.

Традиционно в августе на всесезонном курорте «Игора» спортсмены клуба Тамары Москвиной анонсируют программы на новый сезон.

В прошедшем сезоне Мишина и Галлямов заняли второе место на чемпионате и финале Гран-при России.

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