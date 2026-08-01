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«У меня хорошо получилось сконцентрироваться». Федотов — о контрольных прокатах юниоров

«У меня хорошо получилось сконцентрироваться». Федотов — о контрольных прокатах юниоров
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Чемпион России среди юниоров по фигурному катанию Арсений Федотов ответил, как изменился его настрой на соревнования.

— Ты взрослеешь, у тебя появляются разные мысли. Настрой на прокат меняется или как было, так и сейчас?
— Да, у меня меняются подходы с каждым сезоном. В том сезоне я сильно волновался. Ну не сказал бы, что сильно волновался, но не получалось концентрироваться хорошо. Сейчас у меня это хорошо получилось. Спокойно.

— Ты настолько драйвовый в короткой и настолько одухотворённо катаешься в произвольной – у тебя душа к какому образу лежит?
— К обоим образам лежит.

— Вчера после короткой вы с Алексеем Николаевичем [Мишиным] стояли очень долго у бортика, смотрели всех остальных, о чём-то разговаривали. Обсуждали других ребят или разбор проката был?
— В основном свой прокат обсуждали.

— Что говорил, если не секрет?
— Доволен работой, дальше двигаемся, – сказал Федотов в интервью Первому каналу.

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