«У меня хорошо получилось сконцентрироваться». Федотов — о контрольных прокатах юниоров

Чемпион России среди юниоров по фигурному катанию Арсений Федотов ответил, как изменился его настрой на соревнования.

— Ты взрослеешь, у тебя появляются разные мысли. Настрой на прокат меняется или как было, так и сейчас?

— Да, у меня меняются подходы с каждым сезоном. В том сезоне я сильно волновался. Ну не сказал бы, что сильно волновался, но не получалось концентрироваться хорошо. Сейчас у меня это хорошо получилось. Спокойно.

— Ты настолько драйвовый в короткой и настолько одухотворённо катаешься в произвольной – у тебя душа к какому образу лежит?

— К обоим образам лежит.

— Вчера после короткой вы с Алексеем Николаевичем [Мишиным] стояли очень долго у бортика, смотрели всех остальных, о чём-то разговаривали. Обсуждали других ребят или разбор проката был?

— В основном свой прокат обсуждали.

— Что говорил, если не секрет?

— Доволен работой, дальше двигаемся, – сказал Федотов в интервью Первому каналу.