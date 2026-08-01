15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Для меня это простой набор». Костылева — о прокате ПП с тремя элементами ультра-си

«Для меня это простой набор». Костылева — о прокате ПП с тремя элементами ультра-си
Комментарии

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева прокомментировала выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Новогорске.

Программа фигуристки поставлена под музыку из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. В прокате Елена выполнила три элемента ультра-си (два тройных акселя и четверной сальхов).

«Для меня это обычный набор сейчас был, вообще простой. Обычно я катаю два акселя, два сальхова и тулуп. Надо было просто себя настроить, чтобы собраться и прокатать, потому что давно не стартовала. Может быть, доля волнения проскочила, но она сразу же ушла после первого прыжка. Решили пока сделать такой контент, потому что максимум нужно будет показывать не здесь – это просто тренировочный прокат. Ещё я не делала каскады. Не знаю почему, но мне так сказал Евгений Викторович [Плющенко], поэтому я его слушаюсь», – сказала Костылева в интервью Первому каналу.

Материалы по теме
Наши фигуристы — официально на Гран-при ISU! С кем сразятся Костылева и Лазарев?
Наши фигуристы — официально на Гран-при ISU! С кем сразятся Костылева и Лазарев?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android