«Для меня это простой набор». Костылева — о прокате ПП с тремя элементами ультра-си

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева прокомментировала выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Новогорске.

Программа фигуристки поставлена под музыку из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. В прокате Елена выполнила три элемента ультра-си (два тройных акселя и четверной сальхов).

«Для меня это обычный набор сейчас был, вообще простой. Обычно я катаю два акселя, два сальхова и тулуп. Надо было просто себя настроить, чтобы собраться и прокатать, потому что давно не стартовала. Может быть, доля волнения проскочила, но она сразу же ушла после первого прыжка. Решили пока сделать такой контент, потому что максимум нужно будет показывать не здесь – это просто тренировочный прокат. Ещё я не делала каскады. Не знаю почему, но мне так сказал Евгений Викторович [Плющенко], поэтому я его слушаюсь», – сказала Костылева в интервью Первому каналу.