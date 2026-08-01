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Лев Лазарев высказался о своём выступлении в ПП на прокатах юниорской сборной России

Лев Лазарев высказался о своём выступлении в ПП на прокатах юниорской сборной России
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Чемпион России среди юниоров по фигурному катанию Лев Лазарев высказался о своём выступлении в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в Новогорске. В прокате спортсмен исполнил пять четверных прыжков.

– В конце программы ты из-за небольшой помарки так расстроился, как будто забыл, что пять четверных только что выехал. Сейчас у тебя уже какие впечатления и эмоции от твоего проката?
– Я доволен прокатом, на самом деле, несмотря на то, что упал со слайда. Я катал «мастерские» программы (программы по правилам для мастеров спорта. — Прим. «Чемпионата») и рад, что у меня довольно хорошо получилось их прокатать – по крайней мере, по прыжкам.
Сегодня я в прокате почувствовал, что катал более свободно, чем вчера. Но над слайдом я ещё буду работать, потому что на тренировках я с него тоже периодически падаю.

– Насколько новые правила повлияли на программу?
– Мы очень долго придумывали хореографическое вращение. Будем его снова доделывать, потому что специалисты сказали, что нужно сделать что-то поинтереснее. Сказали, что заход, если он будет получаться, то он хороший. А про вращение сказали, что нужно что-то посложнее, – сказал Лазарев в интервью Первому каналу.

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