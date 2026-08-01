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Марк Кондратюк поделился фотографиями со сборов в Кисловодске

Марк Кондратюк поделился фотографиями со сборов в Кисловодске
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал в своих соцсетях серию фотографий со сборов в Кисловодске.

Фото: Из личного архива Кондратюка

Фото: Из личного архива Кондратюка

Фото: Из личного архива Кондратюка

Фото: Из личного архива Кондратюка

«Кисловодск и окрестности! Спасибо всем за этот замечательный сбор! Работаем дальше», – подписал фото Кондратюк.

Марку Кондратюку 22 года. Он является чемпионом России и Европы 2022 года. В минувшем сезоне фигурист стал бронзовым призёром чемпионата страны, а также выиграл два этапа Гран-при.

Тренер Марка Светлана Соколовская ежегодно проводит сборы в Кисловодске совместно с тренером Евгением Рукавицыным. Среди его учеников Артур Даниелян, Матвей Ветлугин, Анна Фролова, Дмитрий Алиев и другие.

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