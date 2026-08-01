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«Окольцевала своих мусек!» Евгения Медведева поделилась фото с девичника

«Окольцевала своих мусек!» Евгения Медведева поделилась фото с девичника
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Обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр — 2018 фигуристка Евгения Медведева в социальных сетях опубликовала фото с девичника. На девичнике Медведевой присутствовали фигуристки Елизавета Худайбердиева и Анастасия Скопцова.

Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

«Окольцевала своих мусек! Девичник. Плёс», – подписала фото Медведева.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В этом году она принимала участие в проекте «Ледниковый период» в качестве члена жюри. В ноябре 2025 года фигуристка объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы». Свадьба Евгении и Ильдара состоится этим летом.

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