Гуменник опубликовал совместное фото с Малининым, Арутюняном и Бурн со стажировки в США

Чемпион России (2026), участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник опубликовал фото, сделанное на катке, где работает известный американский специалист Рафаэль Арутюнян, и поблагодарил тренера за проведённую стажировку. На одном из снимков вместе с Гуменником и Арутюняном присутствуют трёхкратный чемпион мира Илья Малинин и хореограф Ше-Линн Бурн.

Фото: Личный архив Петра Гуменника

Фото: Личный архив Петра Гуменника

«Дорогой Рафаэль Владимирович, благодарю вас за вашу помощь мне в подготовке к сезону, за внимание, насколько вы искренне, щедро и бескорыстно делитесь своим многолетним опытом, своими открытиями в технике фигурного катания.

Как огромную ценность принимаю, что получаю лично из ваших рук те нюансы фигурного катания, которые формировались вами многие годы. Благодарю также за советы, которые всегда могу получить по всем аспектам фигурного катания. Надеюсь, весь этот опыт мне удастся реализовать и развить, очень сильно верю, что впереди у нас ещё много лет совместной работы!» – подписал кадры Гуменник.