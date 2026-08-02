Татьяна Тарасова посетит контрольные прокаты юниоров

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетит предстоящие прокаты юниоров-фигуристов.

«Была два дня в больнице на обследовании. На прокаты поеду в начале следующей недели», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Контрольные прокаты юниоров пройдут в Новогорске. С 3 по 6 августа будут выступать танцевальные дуэты, с 12 по 13 августа — спортивные пары, с 19 по 20 августа — юноши и девушки (за исключением спортсменов, заявленных на этап Гран-при в Китае).

Этап Гран-при в Сиане, Китай, который пройдёт с 20 по 22 августа, станет первым за четыре года международным соревнованием для российских юниоров.