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Никита Сарновский возобновил тренировки после стрессового перелома ноги — источник

Никита Сарновский возобновил тренировки после стрессового перелома ноги — источник
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Победитель чемпионата России по прыжкам, чемпион первенства страны среди юниоров фигурист Никита Сарновский вышел на ледовые тренировки после месячного пропуска из-за стрессового перелома ноги.

«Никита Сарновский вышел на лёд вчера после стрессового перелома ноги. Фигурист пропустил более месяца тренировок, сейчас его ждёт восстановление», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Значительную часть карьеры Сарновский тренировался под руководством Евгения Плющенко в его академии, однако в марте 2026 года фигурист вместе с младшей сестрой Софией перешёл в штаб Этери Тутберидзе. С сезона-2025/2026 он выступает на взрослом уровне.

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