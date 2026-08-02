Никита Сарновский возобновил тренировки после стрессового перелома ноги — источник

Победитель чемпионата России по прыжкам, чемпион первенства страны среди юниоров фигурист Никита Сарновский вышел на ледовые тренировки после месячного пропуска из-за стрессового перелома ноги.

«Никита Сарновский вышел на лёд вчера после стрессового перелома ноги. Фигурист пропустил более месяца тренировок, сейчас его ждёт восстановление», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Значительную часть карьеры Сарновский тренировался под руководством Евгения Плющенко в его академии, однако в марте 2026 года фигурист вместе с младшей сестрой Софией перешёл в штаб Этери Тутберидзе. С сезона-2025/2026 он выступает на взрослом уровне.