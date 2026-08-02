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Видео: Камила Валиева тренируется на льду на сборах Бенуа Ришо во Франции

Видео: Камила Валиева тренируется на льду на сборах Бенуа Ришо во Франции
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Появились кадры тренировки российской фигуристки Камилы Валиевой на сборах у известного хореографа Бенуа Ришо во французском Анже. Отрывки опубликовала пользовательница одной из соцсетей с никнеймом Raphhnachtergal, которая также присутствует на сборах.

Ранее тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что Валиева после сборов в Кисловодске проведёт курс занятий под руководством Ришо для подготовки к сезону. В мае Бенуа посещал Россию: во время визита он поставил программы нескольким фигуристам, включая Валиеву. На сборах хореографа сейчас проходят подготовку такие известные спортсмены, как Михаил Шайдоров, Ника Эгадзе, Адам Сяо Хим Фа.

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