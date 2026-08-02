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Плющенко: нам нужно показать, что Россия — главная страна в фигурном катании

Плющенко: нам нужно показать, что Россия — главная страна в фигурном катании
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о подготовке российской фигуристки Елены Костылевой к первому этапу юниорской серии Гран-при, который пройдёт в Китае с 22 по 22 августа.

«Мы наконец-то выходим на международную арену — это самое главное. Я даже спортсменам говорю: у меня уже давным-давно всё есть, я видел весь мир, это всё вам надо. Мы можем вас только направить. Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, и нам нужно показать, что Россия — главная страна в фигурном катании. Сейчас будет первый старт в Китае с Леной Костылевой, 2,5 недели осталось, с завтрашнего дня приступаем к плотной подготовке.

Контрольные прокаты в Новогорске прошли неплохо. Так как мы поставили пять ультра-си, нужно ещё доработать хореографию, дорожку шагов, вращения. Всех нас поздравляю, что наконец-то выходим, пусть под нейтральным статусом, но это для спортсменов очень важно. У нас крутые фигуристы, но там тоже есть такие. Когда они покатаются с японцами, американцами, будет ещё больший стимул», – приводит слова Плющенко ТАСС.

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