Плющенко-младший анонсировал короткую программу для выступления в сезоне-2026/2027

Фигурист Александр Плющенко выступил на благотворительном дне в академии «Ангелы Плющенко» и анонсировал музыку, под которую будет кататься в короткой программе в грядущем сезоне-2026/2027.

Спортсмен будет выступать под композицию французского диджея DJ Snake и американского рэпера Лила Джона Turn Down for What.

Александру 13 лет. Он является сыном двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. В мае 2026 года стало известно, что фигурист сменил спортивное гражданство и с нового сезона будет выступать за Азербайджан. Александр уже получил официальное право представлять страну на международных турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).