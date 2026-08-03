Папа Лидии Плескачевой рассказал, как его дочь начала заниматься фигурным катанием

Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, рассказал, как его дочь пришла в фигурное катание.

— Как вы решили отдать Лиду в спорт? Это связано с тем, что вы в своё время занимались лёгкой атлетикой?

— Да, мне всегда хотелось отдать ребёнка в спорт. Дело в том, что у нас есть ещё и старшая дочь, которая на два года старше Лиды. Мы все живём в Одинцово, а там на стадионе всегда много чего интересного происходило. Например, в конце лета различные спортивные кружки по кругу стадиона расставляли свои шатры. Там была представлена информация о секциях, где, что, как, какие есть варианты групп, где можно заниматься. Мы там однажды ходили, гуляли, выбирали. Там было написано, что в ледовые секции есть набор, поэтому привели туда старшую дочь Софию. Её отобрали, и она тоже долгое время занималась фигурным катанием в Одинцово. У неё всё хорошо получалось, она там была одной из самых лучших. И спустя два года по пятам мы туда отдали и Лиду.

— За сестрой пошла?

— Получается, за сестрой, да.

— А как вообще поменялась ваша жизнь с появлением в ней фигурного катания? Получается, сразу у обеих дочек.

— Ну, как она поменялась? Сначала первый год у них по три занятия в неделю было, плюс небольшая хореография. Потом на второй год у них было четыре или пять занятий в неделю. Потом пять или шесть стало. Как-то всё потихонечку двигалось, скажем так. А потом уже на третьем году занятий тренер, которая была у Сони, Пронина Анна Игоревна, пригласила нас в новогодние каникулы на недельные сборы съездить куда-то в Нижегородскую область.

Мне понравилось, что они там проходят, как занимаются. Я на сайте «Спорт вокруг» начал смотреть какие-то новые сборы. Соня на них ездила, Лида тоже с ней. Мы так съездили два раза в Нижегородскую область. Им всё нравилось, они там летом жили на Волге, — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.