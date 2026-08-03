Папа Лидии Плескачевой: в акробатике обещали результат, но мы выбрали лёд

Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, рассказал, как его дочь на старте карьеры совмещала занятия на льду с тренировками по акробатике.

— А осознавали вы в тот период, что всё может зайти настолько далеко в фигурном катании, что это станет делом жизни вашей семьи?

— Знаете, нет. Я даже, честно говоря, не представлял, не думал об этом. Тогда даже не понимал, как всё это устроено, как проходят куда-то отборы, какие старты есть. Те старты, которые были в «Спорт вокруг», были самыми обычными, мы вот в них и участвовали. В принципе, всё тогда было только для удовольствия.

А параллельно потом ещё Лида пошла заниматься акробатикой. Она ходила днём на лёд, а вечером на акробатику. И мы долго совмещали, где-то года два-три. А потом на акробатике, где 200 человек занималось, отобрали трёх, скажем так, самых перспективных. В том числе Лиду. И нам предложили, чтобы мы закончили с фигурным катанием и перешли к ним на постоянную основу. Они тогда задали такой вопрос: «Вам что-нибудь на фигурном катании обещают?» Я говорю: «Нет, ничего нам не обещают. Что они могут обещать?» Они ответили: «А мы обещаем, что будем с ней заниматься, у неё будет хороший результат».

На спортивной акробатике мы работали с серьёзными тренерами, теми, кто возглавлял федерацию. Мы какое-то время походили туда-сюда, думали. Но нам сказали: «Если вы не можете выбрать, выберем за вас». И Лиду из её тройки стали постепенно выключать, так что в итоге мы ушли.

— По сути, эти люди и предопределили вашу дальнейшую карьеру?

— Ну и в целом нам самим как-то фигурное катание уже нравилось больше. Плюс она тогда занималась три или четыре года, и Лиде первую программу поставили, на первое соревнование мы вышли, платье пошили. Как-то, знаете, закрывать эту историю уже не хотелось. И мне очень нравилось, что в этом спорте и музыка, и растяжка, и хореография. У нас в Одинцово вообще хореография необычно проходила: в основном все ставят музыку на магнитофоне, а у нас приходил аккомпаниатор, садился за рояль, и дети под него делали свои упражнения. Потом проводились такие же показательные уроки в конце года. Все были очень этим довольны.

— Ну и можно сказать, что акробатику вы тоже не потеряли, потому что, вспоминая даже нынешние программы Лиды, она в них часто на льду крутит те же колёса довольно уверенно.

— Это да. В акробатике она у нас по первому или по второму спортивному разряду выступала, была верхушкой тройки. Там действительно серьёзно занимались, даже иногда довольно жёстко.

— Это тоже предопределило будущие успехи в фигурном катании? Та же наработка спортивной формы, гибкость.

— Многочисленные тренировки… Да, конечно, это помогало. Во всяком случае, хуже точно не сделало, — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.