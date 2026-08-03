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Папа Лидии Плескачевой: в акробатике обещали результат, но мы выбрали лёд

Папа Лидии Плескачевой: в акробатике обещали результат, но мы выбрали лёд
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Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, рассказал, как его дочь на старте карьеры совмещала занятия на льду с тренировками по акробатике.

— А осознавали вы в тот период, что всё может зайти настолько далеко в фигурном катании, что это станет делом жизни вашей семьи?
— Знаете, нет. Я даже, честно говоря, не представлял, не думал об этом. Тогда даже не понимал, как всё это устроено, как проходят куда-то отборы, какие старты есть. Те старты, которые были в «Спорт вокруг», были самыми обычными, мы вот в них и участвовали. В принципе, всё тогда было только для удовольствия.

А параллельно потом ещё Лида пошла заниматься акробатикой. Она ходила днём на лёд, а вечером на акробатику. И мы долго совмещали, где-то года два-три. А потом на акробатике, где 200 человек занималось, отобрали трёх, скажем так, самых перспективных. В том числе Лиду. И нам предложили, чтобы мы закончили с фигурным катанием и перешли к ним на постоянную основу. Они тогда задали такой вопрос: «Вам что-нибудь на фигурном катании обещают?» Я говорю: «Нет, ничего нам не обещают. Что они могут обещать?» Они ответили: «А мы обещаем, что будем с ней заниматься, у неё будет хороший результат».

На спортивной акробатике мы работали с серьёзными тренерами, теми, кто возглавлял федерацию. Мы какое-то время походили туда-сюда, думали. Но нам сказали: «Если вы не можете выбрать, выберем за вас». И Лиду из её тройки стали постепенно выключать, так что в итоге мы ушли.

— По сути, эти люди и предопределили вашу дальнейшую карьеру?
— Ну и в целом нам самим как-то фигурное катание уже нравилось больше. Плюс она тогда занималась три или четыре года, и Лиде первую программу поставили, на первое соревнование мы вышли, платье пошили. Как-то, знаете, закрывать эту историю уже не хотелось. И мне очень нравилось, что в этом спорте и музыка, и растяжка, и хореография. У нас в Одинцово вообще хореография необычно проходила: в основном все ставят музыку на магнитофоне, а у нас приходил аккомпаниатор, садился за рояль, и дети под него делали свои упражнения. Потом проводились такие же показательные уроки в конце года. Все были очень этим довольны.

— Ну и можно сказать, что акробатику вы тоже не потеряли, потому что, вспоминая даже нынешние программы Лиды, она в них часто на льду крутит те же колёса довольно уверенно.
— Это да. В акробатике она у нас по первому или по второму спортивному разряду выступала, была верхушкой тройки. Там действительно серьёзно занимались, даже иногда довольно жёстко.

— Это тоже предопределило будущие успехи в фигурном катании? Та же наработка спортивной формы, гибкость.
— Многочисленные тренировки… Да, конечно, это помогало. Во всяком случае, хуже точно не сделало, — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

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