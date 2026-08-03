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«Встала и падает, ползает по льду». Папа Лидии Плескачевой — о первой тренировке дочки

«Встала и падает, ползает по льду». Папа Лидии Плескачевой — о первой тренировке дочки
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Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, поделился воспоминаниями о первых тренировках дочери.

— А вы помните, как прошла первая тренировка Лиды именно в фигурном катании?
— У меня где-то на видео были записаны моменты, когда они там выходили. Может быть, это была не первая, но вторая или третья тренировка. В общем, одна из первых, точно не скажу. И там вся тренировка заключалась в том, что они пытались встать со льда. Встала и падает, встала и падает, ползает по льду.

— Ей сколько лет было? Три-четыре года?
— Четыре с половиной года.

— Вам на это всё умилительно было смотреть?
— Да. А когда она стала делать «фонарики», винт, подпрыгивать, она уже вышла на первые соревнования по «юному фигуристу», — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

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