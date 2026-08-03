Папа Плескачевой — о первых соревнованиях дочки: получила медаль и ходила с ней везде

Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, поделился воспоминаниями о медали дочери на первом детском турнире.

— Честно говоря, тоже не могу сказать, это были первые или вторые соревнования, но я их хорошо помню. Ей тогда первую программу поставили, как раз где-то спустя три года после того, как она начала заниматься. По-моему, соревнования были в Обнинске. Мы туда поехали, она там заняла третье место.

— Что вы чувствовали во время этих соревнований? Тем более уже медаль была.

— Мы туда поехали сразу с двумя дочками. Сначала выступила Лида, а Соня выступала после перерыва, где-то через три часа по второму или по первому юношескому разряду. За это время Лида выступила. Было награждение, где она получила медаль. Она повесила себе её на шею и потом долго не снимала. Ходила с ней везде там.

— Была очень счастлива сильно?

— Да, она выдала прекрасный для себя результат, — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.