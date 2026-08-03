«Кто это сделает, если не я?» Папа Лидии Плескачевой — о поддержке дочери на стартах

Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, признался, что чаще всего сам сопровождает дочь на соревнованиях и не боится наблюдать за её прокатами вживую.

— А вы сейчас смотрите соревнования или, может, посещаете лично какие-то из них?

— Я сейчас с Лидой, в принципе, на все старты и езжу. И, конечно, все соревнования смотрю. Как-то так повелось, что всегда возил детей, поэтому на всех стартах был с ними и сейчас продолжаю это делать. Считаю для себя важным быть рядом, поддержать, проконтролировать какие-то нюансы, чтоб ничего не забыла, чтобы везде по расписанию подошла, чтобы всё было вовремя.

— То есть от вас исходит и психологическая поддержка, в том числе? Лиде вообще это важно ощущать от родителей? Все же разные.

— Во всяком случае, она не против, чтобы я с ней ездил.

— Просто некоторые, например, наоборот, просят, чтобы родители не заходили на трибуны, не смотрели прокаты. Или сами родители могут бояться их смотреть, дабы не сглазить.

— Знаю таких родителей, которые встают и уходят, когда их ребёнок выходит выступать. Но я никогда не выхожу, всегда смотрю. Считаю, что должен её поддерживать, видеть все нюансы, быть рядом даже тогда, когда что-то не удалось, не получилось. Что же тут поделать? Я же родной человек для неё и должен поддержать даже в том случае, если это произойдёт. Кто это сделает, если не я? — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.