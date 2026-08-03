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«Не ожидали от неё». Папа Лидии Плескачевой назвал самый памятный прокат в карьере дочери

«Не ожидали от неё». Папа Лидии Плескачевой назвал самый памятный прокат в карьере дочери
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Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, назвал самый выдающийся, на его взгляд, прокат дочери на текущий момент карьеры.

«Назову, наверное, прокат в последнем финале Гран-при. Когда была очень неудачная короткая программа, но она смогла с восьмого места подняться на итоговое второе, сделала три ультра-си. Всегда верили в её силу. Но, конечно, не ожидали такого результата после короткой, а потом обрадовались итогу и тому, что она в целом стала стабильно такие высокие результаты показывать.

В 2022 году мы даже ещё не знали, что такие соревнования существуют. Она выступала на первенстве Москвы и заняла там, по-моему, то ли 12-е, то ли 13-е место. И нам сказали: «Возможно, вам дадут какой-нибудь этап». Ответил: «А что такое вообще эти этапы?» Я тогда даже не представлял, для чего они нужны. Но как раз в том году получилось так, что мы везде отобрались — первое юниорское первенство России, первенство Жука по старшему возрасту, финал Гран-при. Тогда мы вместе с Лидой и проехали по всем серьёзным стартам», — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

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