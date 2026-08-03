«Не ожидали от неё». Папа Лидии Плескачевой назвал самый памятный прокат в карьере дочери

Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, назвал самый выдающийся, на его взгляд, прокат дочери на текущий момент карьеры.

«Назову, наверное, прокат в последнем финале Гран-при. Когда была очень неудачная короткая программа, но она смогла с восьмого места подняться на итоговое второе, сделала три ультра-си. Всегда верили в её силу. Но, конечно, не ожидали такого результата после короткой, а потом обрадовались итогу и тому, что она в целом стала стабильно такие высокие результаты показывать.

В 2022 году мы даже ещё не знали, что такие соревнования существуют. Она выступала на первенстве Москвы и заняла там, по-моему, то ли 12-е, то ли 13-е место. И нам сказали: «Возможно, вам дадут какой-нибудь этап». Ответил: «А что такое вообще эти этапы?» Я тогда даже не представлял, для чего они нужны. Но как раз в том году получилось так, что мы везде отобрались — первое юниорское первенство России, первенство Жука по старшему возрасту, финал Гран-при. Тогда мы вместе с Лидой и проехали по всем серьёзным стартам», — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.