Папа Плескачевой: Лида сказала: «Хочу в сборную и в тройку» — и всё выполнила

Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, рассказал об амбициях дочери.

— А какой прокат Лиды является для вас самым памятным на данный момент?

— Думаю, наверное, первенство России 2024 года, когда она стала третьей. Я очень сам по себе был рад, горд, что она так хорошо смогла там выступить.

Мы думали тогда, честно говоря, что, дай бог, зайдёт в восьмёрку или за шестёрку где-то зацепится. Но она, надо отдать ей должное, думала по-другому. Ей после короткой программы задали вопросы: «Как вы хотите выступить в произвольной программе? Что вы желаете? Какие у вас планы на этот счёт?» Там всем участникам в принципе задавали один и тот же вопрос. Все говорили: «Я хочу чистый прокат, хочу показать максимум, на что способна». А Лида сказала просто: «Хочу в сборную и в тройку».

— И всё выполнила.

— Да. Я ей ещё сказал: «Лидочка, зачем так в лоб-то говорить? Надо более аккуратно», — сказал Дмитрий Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.