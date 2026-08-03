Папа Лидии Плескачевой рассказал о поддержке дочери со стороны Туктамышевой и Бойковой

Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, рассказал о влиянии на мотивацию дочери того факта, что она участвовала в Кубке Первого канала.

— Как вы думаете, именно эта медаль первенства дала какой-то толчок для Лиды? Придала ей больше мотивации и показала, что в целом всё возможно — она и ультра-си прыгает, и программы катает, и медали может зарабатывать?

— Уверен, что да. Это было для неё очень важно. Очень большая мотивация у неё появилась после этого старта была. Тем более потом трёх юниоров отобрали для участия в Кубке Первого канала. Лида там была в команде Елизаветы Туктамышевой, со всеми взрослыми ребятами познакомились, провела время среди более опытных спортсменов. Для меня это тоже было очень важно. И я почувствовал, что Лиде это очень понравилось.

Когда шёл отбор капитанами команд участников, помню, присутствовал на жеребьёвке. Юниоров, конечно, мало кто знал из взрослых. А вот Александра Бойкова, которая была в команде Лизы, видимо, знала и следила за ними, поэтому как раз подсказывала. И она как раз сказала, чтобы Лиза взяла Лиду к себе. Хотя, конечно, всех юниоров выбирали в самом конце.

— У нас до недавнего времени юниорские старты не так сильно транслировались для публики. Это поменялось только в последние годы — начали показывать больше юниорских прокатов. Сейчас на Кубках Первого канала их первыми выбирают, потому что знают, что они прыгнут всё. А раньше к ним как будто немного настороженно относились, какие-то маленькие дети…

— Всё действительно так. Тогда Маргарита Базылюк показала прокат, в котором было четыре или пять четверных. Алиса Двоеглазова тоже с не одним четверным лутцем выступала. Лида также сделал два ультра-си. На том же первенстве 2024 года она была пятой после короткой программы, а в итоге стала третьей. Сделала тройной аксель.

— Коронный элемент.

— В целом, да. Но он плохо шёл на утренней тренировке, на разминке перед прокатом тоже не получался чуть-чуть. Честно говоря, я был готов к тому, что в прокате элемент может получиться неудачным. Но всё сложилось как надо, — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.