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«Буду бороться за всех русских». Елена Костылева — о международных турнирах

«Буду бороться за всех русских». Елена Костылева — о международных турнирах
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Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева заявила, что хочет вернуть сборной страны максимальное количество квот на международных стартах.

«Хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне, как и раньше, ездили на международные соревнования. Вернуть то прошлое, которое у нас было в фигурном катании, как было во времена Саши Трусовой, Алёны Косторной, Ани Щербаковой, Алины Загитовой, Жени Медведевой. Российские фигуристки в последние годы до отстранения были самыми сильными. Так что хочу, чтобы российские спортсмены и дальше занимали призовые места. Буду бороться за всех русских», — приводит слова Костылевой ТАСС.

Елена Костылева на данный момент является основной кандидатурой для поездки на этап юниорского Гран-при в Сиане, Китай, который пройдёт с 20 по 22 августа.

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