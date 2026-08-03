«Буду бороться за всех русских». Елена Костылева — о международных турнирах

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева заявила, что хочет вернуть сборной страны максимальное количество квот на международных стартах.

«Хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне, как и раньше, ездили на международные соревнования. Вернуть то прошлое, которое у нас было в фигурном катании, как было во времена Саши Трусовой, Алёны Косторной, Ани Щербаковой, Алины Загитовой, Жени Медведевой. Российские фигуристки в последние годы до отстранения были самыми сильными. Так что хочу, чтобы российские спортсмены и дальше занимали призовые места. Буду бороться за всех русских», — приводит слова Костылевой ТАСС.

Елена Костылева на данный момент является основной кандидатурой для поездки на этап юниорского Гран-при в Сиане, Китай, который пройдёт с 20 по 22 августа.