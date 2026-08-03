Елена Костылева рассказала, какой контент готовит к юниорскому этапу Гран-при ISU

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева рассказала, что перед этапом юниорского Гран-при ISU в Китае у неё нет страха. Соревнования пройдут с 20 по 22 августа.

«У меня не то чтобы страх. Скорее волнение, потому что я ни разу не была в этой стране. Тут больше волнения перед чем-то новым, из-за незнания. Думаю, международные турниры не сильно отличаются от наших российских. Просто там больше спортсменов из разных стран. Это, наоборот, круче. Какой набор элементов «ультра-си» готовлю? Всё как обычно. Тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя, два четверных сальхова и четверной тулуп в произвольной, буду стараться накатывать этот контент.

У меня бывает так, что я могу за два дня набрать хорошую форму, а бывает, что она набирается долго. Не могу загадывать, но думаю, что наберу хорошую форму именно к Китаю, а пик придётся на само выступление. Чего жду больше всего? Пока просто жду момента, когда мы приедем в Китай. Потом будет тренировка, я люблю это предстартовое настроение», — приводит слова Костылевой ТАСС.