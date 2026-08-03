Папа Плескачевой — о фигурном катании: если это надо только родителям, тогда в чём смысл?

Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, объяснил, почему предпочитает не вмешиваться в тренировочный процесс дочери.

— А вы вообще как-то участвуете в тренировочном процессе? Например, ходите на тренировки или советы даёте какие-нибудь?

— Нет, я, конечно, на тренировки не хожу. Мы живём в Одинцове, тренируемся в Новокосине. Каждый день по утрам отвожу Лиду. Потом уезжаю на работу, дальше забираю её уже после тренировок и отвожу либо в вечернюю школу, где она учится, либо домой.

— В целом вы всё весь тренировочный процесс отдаёте на откуп тренерам? Полностью им доверяете?

— Конечно, они же специалисты, это не моя ответственность.

— Спрашиваю, потому что мы знаем, что родители бывают разные, некоторые сидят постоянно на трибунах, всё смотрят.

— Да, таких много. Я таких часто встречал. Но считаю, что ни к чему хорошему это в итоге не приводит. Потому что это всегда рождает какие-то конфликты или ещё что-то подобное. Всё всегда зависит от ребёнка: хочет он работать, заниматься. Если ему нравится, тогда всё будет хорошо. Если ему это не надо, только родителям надо, а ребёнку не очень, тогда в чём смысл? — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.