Папа Плескачевой — о том, что пишут о его дочке: если интересно, могу найти и прочитать

Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, рассказал, следит ли за публикациями в СМИ о дочери.

— Судя по нашему разговору, можно сказать, что вы хорошо разбираетесь в фигурном катании — в правилах, следите за новостями, в целом погружены сильно?

— Сейчас всё именно так. Я, конечно, знаю правила, оценки, какие элементы должны быть в программах. Сейчас уже и читаю, стал больше за всем следить и узнавать.

— А новости о Лиде читаете, которые появляются в соцсетях, какие-то комментарии на её счёт?

— У меня есть два или три канала, которые я читаю. Можно сказать, за ними слежу. Но и знаете, у нас родители всё читают. Иногда приходишь на тренировку, родители там сидят, пока их дети занимаются, что-то начинают обсуждать из того, что произошло недавно. Спрашиваю: «А где это было? Где вы прочитали?» Говорят: «Вот там-то». Если интересно, могу найти и прочитать, — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.