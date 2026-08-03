Елена Костылева: как будто знала, у меня было ощущение, что нас допустят

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева призналась, что у неё было ощущение, что российских фигуристов допустят до международных соревнований.

«Я как будто знала, у меня было ощущение, что нас допустят. Просто обрадовалась. Там был вопрос в том, допустят ли юниоров с флагом или без. Всё-таки допустили без, но я этому тоже очень сильно рада. Уже получила нейтральный статус. В скором времени будут решать с билетами, как полечу на этап в Китай, так сказали в федерации. Ещё сказали, если фигурист не попадает в тройку на этапе, едет запасной на следующий. Для меня это огромная мотивация», — приводит слова Костылевой ТАСС.