Папа Плескачевой — о допуске россиян: у Лиды есть желание поехать куда-нибудь выступить

Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа призёра первенств России среди юниоров фигуристки Лидии Плескачевой, рассказал, как на дочь повлияло решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Для Лиды это действительно новый шаг. Новая дополнительная мотивация, так скажем. Конечно, у неё есть желание поехать куда-нибудь выступить, себя показать. А мы, в свою очередь, будем помогать, сопровождать её на этом пути», — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

Видео: самая титулованная фигуристка мира: