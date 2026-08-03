Вице-чемпионка России Лидия Плескачева собирается кататься по взрослым в сезоне-2026/2027

Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа призёра первенств России среди юниоров фигуристки Лидии Плескачевой, сообщил, что его дочь собирается выступить на взрослом уровне в сезоне-2026/2027 в пределах России.

– Я так понимаю, что она по взрослым хочет. На российских стартах – точно. Если дадут международку, то, конечно, будет по юниорам выступать. Новую произвольную программу, которую мы поставили, сделали с учётом взрослых стартов, с дорожкой.

— На чемпионате России же можно раньше начать выступать по взрослым, нежели на международных стартах. А основные турниры планируете по юниорам, получается?

— Да, рассматриваем такой вариант, — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

Видео: самая титулованная фигуристка мира: