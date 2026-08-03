ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ на турнирах

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет ограничивать российских фигуристов, выступающих в нейтральном статусе, в общении со СМИ.

«Нейтральные спортсмены смогут общаться со СМИ на тех же условиях, что и все остальные фигуристы, участвующие в соревнованиях ISU», — приводит текст заявления ISU ТАСС.

Российские фигуристы вошли в список участников этапа юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай. Соревнования пройдут с 20 по 22 августа.

Ранее ISU допустил российских фигуристов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Первыми из отечественных спортсменов на турниры ISU выйдут юниоры Елена Костылева, Лев Лазарев, Мария Фефелова и Артём Валов, Полина Шешелева и Егор Карнаухов.