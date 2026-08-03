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Плескачевой не анонсировали международные старты, в которых она может принять участие

Плескачевой не анонсировали международные старты, в которых она может принять участие
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Герой нового выпуска спецпроекта «Чемпионата» «Семейный каскад» Дмитрий Плескачев, папа призёра первенств России среди юниоров фигуристки Лидии Плескачевой, высказался о шансах дочери выступить в сезоне-2026/2027 на международной арене.

— Значит, пока что вам не анонсировали какие-то потенциальные международные соревнования, в которых вы можете участвовать?
— Не анонсировали. Но нам дали заполнить документы на нейтральный статус.

— Как я понимаю, эти анкеты давали заполнять только сборникам — и взрослым, и юниорам, потому что только они могут претендовать на участие в международных стартах. Других пока рассматривать не будут, так как квот немного. Лида, понятное дело, один из топов, так что она должна быть в одной из ближайших очередей.
— Да, но я подумал, что если у нас всего одна квота, то её всё равно отдадут чемпионке, — сказал Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

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