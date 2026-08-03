Папа одной из главных юниорок России дал прогноз на ЮЧМ-2027 во всех видах

Дмитрий Плескачев, папа серебряного и бронзового призёра первенства России среди юниоров фигуристки Лидии Плескачевой, дал прогноз на юниорский чемпионат мира 2027 года во всех видах.

«Я думаю, одиночникам точно по силам. В парах — тоже. По танцам не могу точно сказать. У нас там есть одна сильная пара, как раз Одинцовская (действующие чемпионы России среди юниоров Мария Фефелова и Артём Валов тренируются в Одинцове, в группе Алексея Горшкова. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Дмитрий Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

Напомним, на предстоящем ЮЧМ-2027 российские фигуристы выступят в нейтральном статусе. От страны в каждом виде выступят по одному участнику.