Папа Лидии Плескачевой: её контент будет конкурентноспособен на международке

Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, рассказал о планируемом контенте дочери и оценил его конкурентоспособность на международной арене.

— Если про потенциальную международку Лиды говорить, то она планирует показывать свой контент – четверной сальхов и два тройных акселя? Она с ним будет выходить в сезон?

— Наверное, да. Он у неё довольно-таки стабильно идёт. Так что этот контент будет конкурентоспособным и на международке.

— Она может ещё чем-то нас удивить?

— Конечно, Лида разные пробует прыжки. Что будет получаться, то и будет показывать, — сказал Дмитрий Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.