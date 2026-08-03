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Папа Лидии Плескачевой: её контент будет конкурентноспособен на международке

Папа Лидии Плескачевой: её контент будет конкурентноспособен на международке
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Дмитрий Плескачев, папа российской фигуристки Лидии Плескачевой, рассказал о планируемом контенте дочери и оценил его конкурентоспособность на международной арене.

— Если про потенциальную международку Лиды говорить, то она планирует показывать свой контент – четверной сальхов и два тройных акселя? Она с ним будет выходить в сезон?
— Наверное, да. Он у неё довольно-таки стабильно идёт. Так что этот контент будет конкурентоспособным и на международке.

— Она может ещё чем-то нас удивить?
— Конечно, Лида разные пробует прыжки. Что будет получаться, то и будет показывать, — сказал Дмитрий Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

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