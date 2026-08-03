Папа Плескачевой: если ребёнку суждено проявиться в спорте, это случится органически

Папа Лидии Плескачевой, серебряного и бронзового призёра первенства России среди юниоров, Дмитрий Плескачев выразил мнение, что если ребёнку суждено стать фигуристом, то это случится естественно.

— Для вас быть папой фигуристки — это гордость?

— Мы все родители своих детей, я не исключение. Я просто папа, но только фигуристки. Я, конечно же, слушаю, что мне что-то удаётся, и это приятно, потому что теперь и наши друзья следят за Лидой. В интернете читают про неё, смотрят старты, спрашивают, когда она будет выступать, где смотреть трансляции. В этом случае у меня возникает какое-то чувство удовлетворения, ведь мы все вместе идём этот довольно долгий и сложный путь. Мне приходится жертвовать своим каким-то временем рабочим, потому что надо за дочкой следить, отвозить везде. Если какие-то травмы, то по врачам возить.

— Но результат этих, так скажем, «жертв» вас пока устраивает? Или в целом хотите ещё чего-то большего?

— Если будет получаться что-то больше, мы будем радоваться, конечно. Но пока как всё идёт, нас устраивает. Всё более-менее нормально. Знаете, когда видишь результат своего труда, тебе в любом случае приятно. Когда ты делаешь, делаешь, а результата нет, то руки, конечно, опускаются. А когда делаешь и появляется хоть какой-то результат, пусть даже не самый сильный, серьёзный, но хоть какой-то, позволяющий тебе пройти хотя бы на одну ступень вверх, то это придаёт стимул не только спортсменам, но и их родителям дальше этим заниматься.

— На любом уровне, даже несмотря на вид дисциплины.

— Конечно, конечно, это в любом деле так.

— А что бы вы могли посоветовать родителям, которые только думают отдать детей в фигурное катание? Может, у вас есть советы какие-то?

— Я бы посоветовал им в первую очередь не гнаться за какими-то быстрыми результатами. Некоторым кажется, что надо вот тут ещё чуть-чуть подкаток взять, там чего-то другого сделать, и желательно побыстрее. А в итоге получается, что ребёнку это не сильно надо, понимаете? Это больше родителям надо, чем ему. Если вы видите, что у ребёнка глаза загорелись, то надо поддержать. А если это надо вам, а ребёнку — не особо, то я бы не советовал как-то сильно менять свою жизнь даже в сторону того же фигурного катания. Потому что это всё-таки также материальные затраты очень большие.

— Получается, важно, чтобы родители отталкивались от желания детей, а не от попытки родителей закрыть свои собственные гештальты из прошлого?

— Думаю, что так. Потому что если вашему ребёнку суждено проявиться в фигурном катании, то это органически проявится в любом случае, — сказал Дмитрий Плескачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.