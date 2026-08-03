«Я бы ставила на Хуснутдинову». Леонова — о фаворитах в группе Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова высказалась о причинах ухода фигуристок от Этери Тутберидзе и о том, на кого заслуженный тренер России сделает ставку после прекращения сотрудничества с трёхкратной чемпионкой России Аделией Петросян.

– Много разговоров и статей появилось о том, что от Этери Тутберидзе девочки часто уходят именно после олимпийского цикла. Как считаете, с чем это может быть связано? Не с тем ли, что у неё довольно-таки жёсткие требования и девочки в какой-то момент выгорают?

– Насколько я знаю, там в принципе тренировочный процесс построен достаточно жёстко, но это и нужно, чтобы добиться результата. Поэтому точно, что от неё уходят, и закономерность какая-то в этом есть… Может быть, просто не выдерживают. Не знаю как – морально, физически. Хотят, опять же, попробовать что-то новое, по-другому потренироваться.

– И на контрасте иногда, наоборот, бывает, что, когда расслабляешься и сильно от себя не требуешь, на таком вайбе как раз лучше получается даже.

– Ну нет, я бы так не сказала. Я думаю, что Этери как раз таки делает всё, чтобы получить результат. Поэтому ну здесь если ты готов работать, то ты идёшь на это, если нет, то нет.

– Сейчас в «Хрустальном» активно готовится к продолжению своей карьеры Трусова. Могла ли растущая внутригрупповая конкуренция стать тем самым фактором для ухода Аделии [Петросян]?

– Она же, наоборот, подстёгивает. Мы помним времена противостояния Медведева – Загитова. Наоборот, девчонки ещё более усиленно работают. Поэтому я считаю, что конкуренция в группе очень важна. И она реально помогает расти спортсмену.

– На кого теперь Этери Тутберидзе сделает ставку – на Двоеглазову, Хуснутдинову, Трусову или кого-то ещё?

– Вообще, не очень хорошее выражение «делать ставку на кого-то». Мне кажется, абсолютно от всех ждут результаты. И просто всегда радостно, что спортсмены твоей группы выигрывают. Поэтому мне кажется, что здесь никаких ставок быть не может, я думаю, не будет вот потому, что в целом всё равно всё зависит от спортсмена, как он будет готов, как он будет выступать.

Двоеглазова залечивает травму, Саша [Трусова] – после перерыва. Дина [Хуснутдинова]… если бы спросили меня, например, я бы, наверное, ответила, что Дина… Прошлый первый сезон в её группе в том году был такой притирочный. Дина здорово где-то каталась, где-то не получилось. Но я думаю, что за лето проведена большая работа, и мне кажется, что эта девочка ещё себя покажет, – приводит слова Леоновой «Татар-информ».