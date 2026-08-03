Кагановская, Некрасов, Кондратюк и ещё 16 фигуристов получили нейтральный статус ISU
Международный союз конькобежцев ISU присвоил нейтральный статус ещё 19 российских фигуристам. Среди них двукратный чемпион России Евгений Семененко и бронзовый призёр Олимпиады-2022 в командных соревнованиях Марк Кондратюк.
Статус AIN2 присвоен:
- Василисе Кагановской и Максиму Некрасову;
- Марку Кондратюку;
- Матвею Ветлугину;
- Николаю Угожаеву;
- Евгению Семененко;
- Дарье Садковой;
- Екатерине Мироновой и Евгению Устенко;
- Андрею Мозалёву;
- Таисии Щербининой и Артёму Петрову;
- Екатерине Рыбаковой и Ивану Махноносову;
- Камиле Нелюбовой;
- Глебу Лутфуллину;
- Дарье Гуреевой;
- Софии Диане Касинс и Александру Брегею.
Ранее нейтральный статус получили ещё 23 спортсмена. Отечественные фигуристы были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с апреля 2022 года.
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