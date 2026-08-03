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Кагановская, Некрасов, Кондратюк и ещё 16 фигуристов получили нейтральный статус ISU

Кагановская, Некрасов, Кондратюк и ещё 16 фигуристов получили нейтральный статус ISU
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Международный союз конькобежцев ISU присвоил нейтральный статус ещё 19 российских фигуристам. Среди них двукратный чемпион России Евгений Семененко и бронзовый призёр Олимпиады-2022 в командных соревнованиях Марк Кондратюк.

Статус AIN2 присвоен:

  • Василисе Кагановской и Максиму Некрасову;
  • Марку Кондратюку;
  • Матвею Ветлугину;
  • Николаю Угожаеву;
  • Евгению Семененко;
  • Дарье Садковой;
  • Екатерине Мироновой и Евгению Устенко;
  • Андрею Мозалёву;
  • Таисии Щербининой и Артёму Петрову;
  • Екатерине Рыбаковой и Ивану Махноносову;
  • Камиле Нелюбовой;
  • Глебу Лутфуллину;
  • Дарье Гуреевой;
  • Софии Диане Касинс и Александру Брегею.

Ранее нейтральный статус получили ещё 23 спортсмена. Отечественные фигуристы были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с апреля 2022 года.

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