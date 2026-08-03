Кагановская, Некрасов, Кондратюк и ещё 16 фигуристов получили нейтральный статус ISU

Международный союз конькобежцев ISU присвоил нейтральный статус ещё 19 российских фигуристам. Среди них двукратный чемпион России Евгений Семененко и бронзовый призёр Олимпиады-2022 в командных соревнованиях Марк Кондратюк.

Статус AIN2 присвоен:

Василисе Кагановской и Максиму Некрасову;

Марку Кондратюку;

Матвею Ветлугину;

Николаю Угожаеву;

Евгению Семененко;

Дарье Садковой;

Екатерине Мироновой и Евгению Устенко;

Андрею Мозалёву;

Таисии Щербининой и Артёму Петрову;

Екатерине Рыбаковой и Ивану Махноносову;

Камиле Нелюбовой;

Глебу Лутфуллину;

Дарье Гуреевой;

Софии Диане Касинс и Александру Брегею.

Ранее нейтральный статус получили ещё 23 спортсмена. Отечественные фигуристы были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с апреля 2022 года.