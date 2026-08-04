Елена Костылева: весь хейт я вижу, люди слишком сильно придираются сейчас

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева рассказала, что спокойно относится к хейту в социальных сетях.

«Я читаю все соцсети на самом деле, и весь хейт я вижу. Но меня поддерживает вся моя семья и тренеры, я знаю, где мне нужно доработать. Люди, конечно, слишком сильно придираются сейчас, но мне всё равно — я иду по своему пути. Мне интересно читать комментарии, мне приятно, когда пишут добрые слова, это меня мотивирует.

Я чувствую, что повзрослела ментально, да и внешне тоже. С прошлого года я поменялась. Уже начинаю входить в период взросления, будет тяжелее, чем когда я была маленькой, но я думаю, что справлюсь», — приводит слова Костылевой ТАСС.