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Елена Костылева оценила своё физическое состояние перед стартом сезона-2026/2027

Елена Костылева оценила своё физическое состояние перед стартом сезона-2026/2027
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Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева оценила своё физическое состояние в процессе подготовки к первому юниорскому этапу серии Гран-при ISU — 2026/2027, который пройдёт в Сиане, Китай, с 20 по 22 августа.

«Как дела со здоровьем? Всё хорошо. Я взяла два выходных после контрольных прокатов, чтобы выдохнуть и уже начать плодотворно готовиться к своему этапу. Что сложнее даётся в подготовке? Физический аспект, потому что предстоит много работы, это тяжело, но я уже не раз это проходила, так что я думаю, что 100% справлюсь», — приводит слова Костылевой ТАСС.

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