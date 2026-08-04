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Камила Валиева опубликовала летние фотографии из Парижа

Камила Валиева опубликовала летние фотографии из Парижа
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Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала у себя на странице в соцсети фотографии, сделанные в Париже. Сейчас фигуристка тренируется на сборах французского хореографа Бенуа Ришо в Анже, который находится в нескольких часах езды от Парижа.

Фото: Личный архив Камилы Валиевой

Фото: Личный архив Камилы Валиевой

«Геолокация: внутри своей мечты», — подписала кадры Валиева у себя в телеграм-канале.

Ранее тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что Валиева после сборов в Кисловодске проведёт курс занятий под руководством Ришо для подготовки к сезону. Напомним, Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации.

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