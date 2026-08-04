Костылева: за год я выросла на 11 см, но пубертат меня совершенно не страшит

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева рассказала об изменениях в своём теле в межсезонье.

«Я очень сильно выросла за год. На 11 сантиметров, но это совершенно не влияет на прыжки. Мне почему-то писали, что я в пубертат начну всё терять, но я так не считаю. У Евгения Викторовича [Плющенко] очень хорошая техника, которая прекрасно подходит под взрослое женское тело. Чтобы не было такого, что прыгать можешь только в детстве. У меня уже начинается период взросления, я это чувствую. Но прыжки, мне кажется, я не потеряю. Сложности будут, но я с ними справлюсь. Пубертат меня совершенно не страшит», — приводит слова Костылевой «РИА Новости Спорт».