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Стал известен первый международный старт Александры Трусовой после возвращения

Стал известен первый международный старт Александры Трусовой после возвращения
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 22-летняя российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) планирует вернуться к международным соревнованиям на турнире серии «челленджер» в Токио, Япония, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, Трусова, вернувшаяся в штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, уже подала заявку на турнир и занимается оформлением визы. При этом она всё ещё ожидает выдачу нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев (ISU).

«Челленджер» в Токио пройдёт с 4 по 6 сентября.

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