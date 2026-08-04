Стал известен первый международный старт Александры Трусовой после возвращения

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 22-летняя российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) планирует вернуться к международным соревнованиям на турнире серии «челленджер» в Токио, Япония, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, Трусова, вернувшаяся в штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, уже подала заявку на турнир и занимается оформлением визы. При этом она всё ещё ожидает выдачу нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев (ISU).

«Челленджер» в Токио пройдёт с 4 по 6 сентября.