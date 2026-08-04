Камила Валиева может принять участие в международном турнире в сентябре — источник

Чемпионка мира — 2020 среди юниоров 20-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассматривает возможность возвращения к международным соревнованиям на турнире серии «челленджер» в Токио, Япония, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, Валиева в данный момент ожидает выдачу нейтрального статуса. От этого шага и будет зависеть календарь подопечной Светланы Соколовской.

«Челленджер» в Токио пройдёт с 4 по 6 сентября. Там же может выступить и Александра Игнатова (Трусова).

Напомним, Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации.