Стал известен предварительный состав российских фигуристов на турнире в Токио — источник

С 4 по 6 сентября в Токио пройдёт турнир категории «челленджер» по фигурному катанию, на котором в нейтральном статусе планируют выступить российские фигуристы. Этот турнир станет для взрослых спортсменов первым после допуска до международной арены. Телеграм-канал «Лапидарность» опубликовал предполагаемый список россиян, которые выступят на соревнованиях в столице Японии.

Мужчины: Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Марк Кондратюк (запасной — Владислав Дикиджи).

Женщины: Александра Трусова, Камила Валиева, Мария Захарова (запасная — Анна Фролова).

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Отметим, что Камила Валиева пока находится в ожидании получения нейтрального статуса, однако в случае положительного решения намерена заявиться на турнир. Помимо Валиевой, нейтрального статуса на данный момент не имеют Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Трусова, Пётр Гуменник.