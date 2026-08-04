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Костылева, Лазарев, Фефелова/Валов заявлены основными участниками ЮГП в Таиланде

Костылева, Лазарев, Фефелова/Валов заявлены основными участниками ЮГП в Таиланде
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Чемпионы первенства России Елена Костылева, Лев Лазарев (оба — одиночное катание), Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду) заявлены основными участниками юниорского этапа Гран-при в Бангкоке (Таиланд). Об этом свидетельствует заявка, опубликованная на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Запасными спортсменами числятся София Дзепка, Виктория Стрельцова, Арсений Федотов, Дарья Дрожжина/Иван Тельнов. Отметим, что на этом этапе Гран-при не предусмотрены соревнования среди спортивных пар.

Дебютными для российских юниоров соревнованиями на международном уровне станет этап Гран-при в Сиане (Китай), который пройдёт с 20 по 22 августа. Официальный список заявленных туда российских спортсменов должен быть объявлен на текущей неделе.

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