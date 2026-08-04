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Соколовская опровергла намерение Валиевой участвовать в «челленджере» в Японии

Соколовская опровергла намерение Валиевой участвовать в «челленджере» в Японии
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Светлана Соколовская, тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, опровергла появившуюся ранее новость о намерении спортсменки в случае получения нейтрального статуса заявиться на «челленджер» в Японии, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

«В первый раз слышу про Японию. У нас на турниры другие планы», – приводит слова Соколовской ТАСС.

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. На данный момент фигуристка тренируется на сборах во Франции под руководством известного хореографа Бенуа Ришо. В мае 2026 года француз поставил Валиевой одну из программ на сезон-2026/2027.

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