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Мария Гордеева покинула штаб Сергея Давыдова после 10 лет сотрудничества

Мария Гордеева покинула штаб Сергея Давыдова после 10 лет сотрудничества
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Российская фигуристка Мария Гордеева официально объявила о прекращении многолетнего сотрудничества с тренером Сергеем Давыдовым.

«Это решение далось мне очень непросто, но всё же хотелось бы выразить бесконечную благодарность за все 10 лет, которые мы прошли вместе со штабом Сергея Дмитриевича Давыдова. Это моя вторая семья, с которой, к сожалению, сегодня я попрощалась. Спасибо вам большое за всё. Я бесконечно благодарна за то, что прошла этот путь вместе с вами», — написала Гордеева на своей странице в соцсети.

В сезоне-2025/2026 Гордеева выступила только на одном турнире, став 20-й на состязаниях памяти С. Гринькова.

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