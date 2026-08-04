Владимир Путин наградил Тамару Москвину орденом Почёта

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почёта заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Тамару Москвину. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почёта Москвину Тамару Николаевну – главного тренера автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной», – говорится в тексте указа.

85-летняя Тамара Москвина является одним из наиболее известных тренеров парного катания в России и мире. Среди её известных подопечных, в том числе бывших — Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.