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Владимир Путин наградил Тамару Москвину орденом Почёта

Владимир Путин наградил Тамару Москвину орденом Почёта
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Почёта заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Тамару Москвину. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почёта Москвину Тамару Николаевну – главного тренера автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной», – говорится в тексте указа.

85-летняя Тамара Москвина является одним из наиболее известных тренеров парного катания в России и мире. Среди её известных подопечных, в том числе бывших — Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

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