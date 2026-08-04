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«Никогда не пожалею». Даниил Самсонов — о переходе из группы Тутберидзе в штаб Соколовской

«Никогда не пожалею». Даниил Самсонов — о переходе из группы Тутберидзе в штаб Соколовской
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Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал, пожалел ли он о переходе из штаба Этери Тутберидзе в тренировочную группу Светланы Соколовской.

– Не было такого, что пожалел о том, что перешёл?
– Ни разу, никогда. Не пожалел. И даже при том, что у меня не получается сейчас что-то, я никогда не пожалею. Потому что сейчас я от фигурного катания получаю искреннее удовольствие и каждый день прихожу на тренировки, понимая, что мне нравится этим заниматься. Как ни странно, но в 21 год уже мне нравится фигурное катание, – приводит слова Самсонова «Спортс».

Даниил Самсонов перешёл в группу Соколовской летом 2025 года.

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