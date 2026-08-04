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Александр Коган заявил, что участие Камилы Валиевой в турнире в Японии не планировалось

Александр Коган заявил, что участие Камилы Валиевой в турнире в Японии не планировалось
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Камила Валиева не рассматривалась как кандидат на участие на «челленджере» в Японии.

«У нас для каждого ведущего спортсмена определены индивидуальные планы по участию в международных соревнованиях. Валиева как кандидат на участие в соревнованиях Японии не планировалась», — приводит слова Когана ТАСС.

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. На данный момент фигуристка тренируется на сборах во Франции под руководством известного хореографа Бенуа Ришо. В мае 2026 года француз поставил Валиевой одну из программ на сезон-2026/2027.

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