Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская посетили концерт Вани Дмитриенко в Москве

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева рассказала, что побывала на концерте певца Вани Дмитриенко в Москве вместе с Александрой Трусовой, Макаром Игнатовым, Яной Рудковской и женой Александра Овечкина Анастасией Шубской.

Фото: Из личного архива Елены Костылевой

«Концерт Вани Дмитриенко, спасибо Яне Александровне за приглашение и крутые места в вип-ложах», – написала Костылева в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Елена Костылева, Лев Лазарев, Мария Фефелова/Артём Валов заявлены основными участниками юниорского этапа Гран-при в Бангкоке (Таиланд).Дебютными для российских юниоров соревнованиями на международном уровне станет этап Гран-при в Сиане (Китай), который пройдёт с 20 по 22 августа.