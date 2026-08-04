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Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская посетили концерт Вани Дмитриенко в Москве

Трусова, Игнатов, Костылева и Рудковская посетили концерт Вани Дмитриенко в Москве
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Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева рассказала, что побывала на концерте певца Вани Дмитриенко в Москве вместе с Александрой Трусовой, Макаром Игнатовым, Яной Рудковской и женой Александра Овечкина Анастасией Шубской.

Фото: Из личного архива Елены Костылевой

«Концерт Вани Дмитриенко, спасибо Яне Александровне за приглашение и крутые места в вип-ложах», – написала Костылева в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Елена Костылева, Лев Лазарев, Мария Фефелова/Артём Валов заявлены основными участниками юниорского этапа Гран-при в Бангкоке (Таиланд).Дебютными для российских юниоров соревнованиями на международном уровне станет этап Гран-при в Сиане (Китай), который пройдёт с 20 по 22 августа.

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