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Синицина — о личной жизни: когда ты стараешься забеременеть, то близость по расписанию

Синицина — о личной жизни: когда ты стараешься забеременеть, то близость по расписанию
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Двукратный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина ответила на вопросы о личной жизни со своим мужем и партнёром Никитой Кацалаповым.

– Близость по расписанию или внезапно? Как в вашем графике и жизни привычнее?
– Вообще, желательно внезапно. Но когда ты стараешься забеременеть, то тогда, наверное, всё-таки это по расписанию. Сейчас так.

– А вы на этом этапе?
– Да.

– В обычной жизни – внезапность или расписание?
– Внезапность, конечно. Ну, расписание – это странно. Это когда уже есть дети, наверное. Когда есть возможность, тогда и погнали, – рассказала Синицина в видео на YouTube-канале Анны Хилькевич.

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