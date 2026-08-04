Синицина — о личной жизни: когда ты стараешься забеременеть, то близость по расписанию

Двукратный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина ответила на вопросы о личной жизни со своим мужем и партнёром Никитой Кацалаповым.

– Близость по расписанию или внезапно? Как в вашем графике и жизни привычнее?

– Вообще, желательно внезапно. Но когда ты стараешься забеременеть, то тогда, наверное, всё-таки это по расписанию. Сейчас так.

– А вы на этом этапе?

– Да.

– В обычной жизни – внезапность или расписание?

– Внезапность, конечно. Ну, расписание – это странно. Это когда уже есть дети, наверное. Когда есть возможность, тогда и погнали, – рассказала Синицина в видео на YouTube-канале Анны Хилькевич.