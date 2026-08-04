«Не терпится, чтобы мир увидел, как вы соревнуетесь». Ришо восхитился Фефеловой и Валовым

Известный французский хореограф Бенуа Ришо в социальных сетях написал комментарий на русском языке, в котором восхитился российскими танцорами на льду Марией Фефеловой и Артёмом Валовым.

«Мне не терпится, чтобы весь мир увидел, как вы соревнуетесь, и почувствовал ту магию, которую вы создаёте на льду. Я никогда раньше не работал с такой молодой танцевальной парой, обладающей таким уровнем мастерства, зрелости и понимания движения. То, что у вас уже есть в таком возрасте, — большая редкость. У вас впереди огромное будущее. Это только начало», — написал Ришо в комментариях под постом Первого канала в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Фефелова и Валов вместе с Еленой Костылевой и Львом Лазаревым заявлены основными участниками юниорского этапа Гран-при в Бангкоке (Таиланд).